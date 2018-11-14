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Son 10 yılın en kötü

18 puanı bulunan , 12. haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiledi. de ’da en verimsiz sezonunu yaşadı.

Son 10 yılın en kötü Kartal'ı
Beşiktaş 'de eski günlerini arıyor... Siyah-Beyazlı takım 12. haftalar itibarıyla son 10 sezonda en kötü performansını sergiledi. 2009-2010'da 24, 2010-11'de 20, 2011- 12'de 21, 2012-13'te 19, 2013-14'te 24, 2014-15'te 26, 2015-16'da 29, 2016- 17'de 28 geçen sezon 22 puan toplarken bu sezon 12. haftalar itibarıyla sadece 18 puan aldı. 'te 'taki 4. sezonunda en kötü performansını ortaya koydu.

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