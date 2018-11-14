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Fiorentina’nın gözü ’de

’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan için İtalyan ekibi devreye girdi.

Fiorentina’nın gözü Ryan Babel’de
ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan için İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Corierre dello Sport'un haberine göre Fiorentia'nın Babel'le temasa geçtiği ve sezon bitiminde boşa çıkacak olan Hollandalı futbolcuyu ısrarla kadrosuna katmak istediği belirtildi. Hollandalı futbolcu kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Beşiktaş yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturduklarını ifade etmişti.

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