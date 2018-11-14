Real Madrid Kulübü, Julen Lopetegui ile yolların ayrılmasından sonra geçici olarak teknik direktörlük görevine getiren Santiago Solari ile yola devam etme kararı aldı ve 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. El Clasico'da Barcelona'ya karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yollarını ayıran Real Madrid yönetimi, İspanyol teknik adamdan boşalan teknik direktörlük görevine Santiago Solari'yi getirdi. Daha önce 2 yıl Real Madrid B takımını çalıştıran Solari, A takımın başına geçerek kötü gidişatın önüne geçmek istedi. Lopetegui'nin ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Santiago Solari, takımın başında yer aldığı sürede 4 maça çıktı ve 4 galibiyet elde etti.

Real Madrid tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Bugün toplanan Real Madrid yönetim kurulu, Santiago Solari'nin 30 Haziran 2021'e kadar teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verilmiştir."

PEKİ SANTİAGO SOLARİ KİMDİR?

7 Ekim 1976 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Solari, futbolcu bir aileden geliyor. Babası Eduardo ve dört kardeşinden ikisi Esteban ile David de futbolcuydu. Amcası Jorge ise kariyeri boyunca birçok kulüpte forma giymiş ve özellikle River Plate'de önemli başarılar yaşamıştı. Solari'nin kuzeni Natalia ise bir dönem Real Madrid foması da giyen Fernando Redondo'nun eşi.

Solari gençlik yıllarında ABD'de New Jersey'de bulunan Richard Stockton Koleji'nde forma giydikten sonra Arjantin'de Newell's Old Boys ve Renato Cesarini kulüplerinin altyapısında forma giydi.

1995-96 sezonunun devre arasında River Plate'e transfer olarak burada as takıma yükselen Solari, 1999 yılının Ocak ayında transfer oldupu Atletico Madrid'le Avrupa macerasına atıldı.

2000-2005 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid'de kariyerinin zirvesini yaşayan Solari, daha sonra sırasıyla Inter, San Lorenzo, Atlante ve Penarol takımlarında forma giyerek 2011 yılında 35 yaşındayken futbolculuk kariyerini noktaladı.

Sol kanat ve sol iç orta saha mevkilerinde görev alan Solari, 11 kez Arjantin Milli Takımı forması da giymişti.