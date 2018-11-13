Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilen Trabzonspor'da dün fırtına koptu!.. Ağır mağlubiyet sonrası olağanüstü toplanan Bordo- Mavili yönetim çok radikal kararlar aldı.
SÜRESİ BELLİ DEĞİL!
Kritik toplantının ardından kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, son haftaların tartışılan ismi Burak Yılmaz'ın yanı sıra, Yeni Malatya önünde yediği hatalı gollerle tepki çeken Onur Kıvrak süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Ayrıca Onur'un kaptanlığı da alındı. Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz'a geçtiğimiz hafta da 500 bin lira para cezası kesmişti.
YANSIMASI NE OLACAK?
Yaptırımlar bununla da sınırlı kalmadı. Bordo-Mavili yönetim, teknik direktör Ünal Karaman, yardımcı antrenörler ve futbolcuları 100'er bin liralık para cezasına çarptırdı. Alınan flaş kararlar çok büyük ses getirdi. Verilen bu cezaların takıma ne şekilde yansıyacağı büyük bir merakla bekleniyor.
SÜRESİ BELLİ DEĞİL!
Kritik toplantının ardından kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, son haftaların tartışılan ismi Burak Yılmaz'ın yanı sıra, Yeni Malatya önünde yediği hatalı gollerle tepki çeken Onur Kıvrak süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Ayrıca Onur'un kaptanlığı da alındı. Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz'a geçtiğimiz hafta da 500 bin lira para cezası kesmişti.
YANSIMASI NE OLACAK?
Yaptırımlar bununla da sınırlı kalmadı. Bordo-Mavili yönetim, teknik direktör Ünal Karaman, yardımcı antrenörler ve futbolcuları 100'er bin liralık para cezasına çarptırdı. Alınan flaş kararlar çok büyük ses getirdi. Verilen bu cezaların takıma ne şekilde yansıyacağı büyük bir merakla bekleniyor.
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