'de'a deplasmandayenilen'da dün fırtına koptu!.. Ağır mağlubiyet sonrası olağanüstü toplanan Bordo- Mavili yönetim çok radikal kararlar aldı.Kritik toplantının ardındanyapılan açıklamada, alınan kararlarkamuoyuna duyuruldu. Bunagöre, son haftaların tartışılan ismi'ın yanı sıra,önünde yediği hatalı gollerletepki çekensüresizolarak kadro dışı bırakıldı. Ayrıca'un kaptanlığı da alındı.yönetimi'ageçtiğimiz hafta dapara cezası kesmişti.Yaptırımlar bununla da sınırlı kalmadı. Bordo-Mavili yönetim, teknik direktör, yardımcı antrenörler ve futbolcularıpara cezasına çarptırdı. Alınan flaş kararlar çok büyük ses getirdi. Verilen bu cezalarınbüyük bir merakla bekleniyor.