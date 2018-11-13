İtalyanlar Ozan’ın peşine düştü

Cimbom'un 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak gösterdiği başarılı performansla İtalyan kulüplerinin radarına girdi. İtalyan 'Tutto Mercato' sitesinin iddiasına göre Inter'in ardından Milan ve Roma takımları Ozan Kabak'ın peşine düştü. Inter'in Ozan Kabak ile geçtiğimiz haftalarda ilgilenmeye başladığı ancak Ozan yarışında Inter'in tek olmadığı belirtildi. Serie A'dan Milan ve Roma'nın da Ozan'la ilgilendiği öne sürüldü. G.Saray'ın Ozan için pazarlığı en az 20 milyon Euro'dan başlatacağı iddialar arasında yer alıyor.
- Spor
- 13.11.2018
- Gazete
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