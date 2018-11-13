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İtalyanlar Ozan’ın peşine düştü

’ın 18 yaşındaki stoperi için İtalyan basını bir iddia ortaya attı. Buna göre ’la 3 İtalyan kulübü ilgileniyor.

İtalyanlar Ozan’ın peşine düştü
Cimbom'un 18 yaşındaki stoperi gösterdiği başarılı performansla İtalyan kulüplerinin radarına girdi. İtalyan 'Tutto Mercato' sitesinin iddiasına göre Inter'in ardından ve takımları Ozan Kabak'ın peşine düştü. Inter'in Ozan Kabak ile geçtiğimiz haftalarda ilgilenmeye başladığı ancak Ozan yarışında Inter'in tek olmadığı belirtildi. Serie A'dan Milan ve Roma'nın da Ozan'la ilgilendiği öne sürüldü. G.Saray'ın Ozan için pazarlığı en az 20 milyon Euro'dan başlatacağı iddialar arasında yer alıyor.

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