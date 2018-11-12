Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderilmesinin ardından görevi üstlenen Koeman, taraftarın kalbinde yer etmeye başladı

12 Kasım 2018 Pazartesi, 21:56:21
Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!
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Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u da mağlup etmesiyle Erwin Koeman taraftarların sevgisini kazandı.

Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!
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Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

İşte sosyal medyada Koeman'a yapılan o yorumlar;

Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!
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Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

Koeman umutlarımızın sahibisin.

Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!
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Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

Koeman tek bir galibiyet daha alma, yoksa inanırım...

Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!
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Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

Obradovic ile arasında fark göremiyorum.

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