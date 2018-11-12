Sosyal medyada gündem Erwin Koeman!

Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderilmesinin ardından görevi üstlenen Koeman, taraftarın kalbinde yer etmeye başladı Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u da mağlup etmesiyle Erwin Koeman taraftarların sevgisini kazandı. İşte sosyal medyada Koeman'a yapılan o yorumlar; Koeman umutlarımızın sahibisin. Koeman tek bir galibiyet daha alma, yoksa inanırım... Obradovic ile arasında fark göremiyorum. Erwin Koeman kendisinden daha iyi bir teknik direktör ile tokalaşıyor. Benim adim Erwin Koeman...Hollandaliyim.. Eski bir asiretin reislerindenim.. Ben her zaman sizin ülkenizde olmam kendi ülkemde olurum. Fenerbahçe'de çözmem gereken bir mesele vardı onun icin kaldim..