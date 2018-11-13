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  • 13.11.2018 13:07

'ın yeni takımı belli oluyor

'da bırakılan , devre arası takımdan ayrılacak. takımlarıyla adı anılan milli golcü için favori ekip olarak görülüyor.

3 Kulüp Burakı istiyor! İşte en yüksek ihtimal

Geçtiğimiz sezon Çin'den 'a geri dönen ligde 25 maçta 23 gol atarak bordo-mavili ekine büyük katkı yapmıştı. Milli futbolcu bu sezon ise Trabzon'la yol ayrımında.

KADRO DIŞI KALDI, DEVRE ARASI AYRILACAK

maçında taraftarla kapışan Burak'a 500 bin TL ceza kesen yönetim, dün de 'ın kararıyla oyuncuyu bıraktı.

Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz'ın menajeriyle anlaşarak oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor. Bordo-mavili ekip, alacaklarına karşı Burak'a bonservisini vermeyi planlıyor.

BURAK, BAŞAKŞEHİR'E YAKIN

Burak Yılmaz'ın , ve 'la adı anılıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Burak tarzı bir forveti yok ve iki takım da devre arasında forvet alacak.

Galatasaray'da yönetim Burak Yılmaz'ı Terim'e önerdi. 'le Burak'ın arasının döneminden açık olduğu ifade edilmişti. Burada belirleyici olan Terim'in kararı olacak.

Beşiktaş cephesinde de taraftar Burak'ı istemese de hem hem de , Burak'ın ine sıcak bakıyor. Sezon başı Burak'ın Beşiktaş'a transferi son anda yatmıştı.

Burak Yılmaz için en olası senaryo Başakşehir olarak görülüyor. ve faktörleri, hedefi olan bir kulüp ve diğer takımlara göre üzerinde hiç baskı hissetmeyecek olması, Burak'ın Başakşehir'e transferinin önünü açıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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