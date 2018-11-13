Geçtiğimiz sezon Çin'den Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz ligde 25 maçta 23 gol atarak bordo-mavili ekine büyük katkı yapmıştı. Milli futbolcu bu sezon ise Trabzon'la yol ayrımında.

KADRO DIŞI KALDI, DEVRE ARASI AYRILACAK

Bursaspor maçında taraftarla kapışan Burak'a 500 bin TL ceza kesen yönetim, dün de Ünal Karaman'ın kararıyla oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz'ın menajeriyle anlaşarak oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor. Bordo-mavili ekip, alacaklarına karşı Burak'a bonservisini vermeyi planlıyor.

BURAK, BAŞAKŞEHİR'E YAKIN

Burak Yılmaz'ın Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'la adı anılıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Burak tarzı bir forveti yok ve iki takım da devre arasında forvet alacak.

Galatasaray'da yönetim Burak Yılmaz'ı Terim'e önerdi. Fatih Terim'le Burak'ın arasının Milli Takım döneminden açık olduğu ifade edilmişti. Burada belirleyici olan Terim'in kararı olacak.

Beşiktaş cephesinde de taraftar Burak'ı istemese de hem Şenol Güneş hem de Fikret Orman, Burak'ın transferine sıcak bakıyor. Sezon başı Burak'ın Beşiktaş'a transferi son anda yatmıştı.

Burak Yılmaz için en olası senaryo Başakşehir olarak görülüyor. Abdullah Avcı ve Arda Turan faktörleri, hedefi olan bir kulüp ve diğer takımlara göre üzerinde hiç baskı hissetmeyecek olması, Burak'ın Başakşehir'e transferinin önünü açıyor.