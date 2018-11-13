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  • 13.11.2018 15:20

'da gündem Adebayor!

Forvet hattında sıkıntı çeken ve taraftarın transfer beklentisini karşılamak isteyen , ara transfer döneminde 'in, Togolu yıldızı 'u gündemine aldı

Galatasaray golcüsünü Süper Ligden buldu!
Fotomaç'ın haberine göre; Bafetimbi Gomis'in yerine yazın süre yetmediği için transfer yapamayan ve forvette sıkıntı yaşayan 'da 'un ismi gündeme geldi.

'nın son 3 maçta şans vermediği Togolu golcünün, sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ileri sürüldü.



Yönetimin, Adebayor'un ismini Fatih Terim'e sunduğu iddia edildi. 34 yaşındaki yıldız bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada şans bulurken 2 gol, 2 tane de asist üretti.

Tecrübeli oyuncunun, Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.92 boyundaki Adebayor için kararı teknik direktör Fatih Terim'in vermesi bekleniyor.
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