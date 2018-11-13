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  • 13.11.2018 12:36

'nın efsane oyuncusu çıplak röportaj verdi

Bu sezon takımında kariyerini sürdüren, 'nın efsanevi orta saha oyuncusu daha önce eşine az rastlanır bir röportaja imza attı. Andres Iniesta jakuzide röportaj verdi.

BÖYLE RÖPORTAJ GÖRÜLMEDİ

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanelerinden ve şu anda kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Andres Iniesta, eşi benzeri görülmemiş bir röportaja imza attı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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