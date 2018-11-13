BÖYLE RÖPORTAJ GÖRÜLMEDİ
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanelerinden ve şu anda kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Andres Iniesta, eşi benzeri görülmemiş bir röportaja imza attı.
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BÖYLE RÖPORTAJ GÖRÜLMEDİ
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanelerinden ve şu anda kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Andres Iniesta, eşi benzeri görülmemiş bir röportaja imza attı.
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