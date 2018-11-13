Beşiktaş alev alev

Vodafone Park'ta Sivasspor'a yenilerek zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta büyük sorunlar yaşanıyor. Son 8 resmi maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Siyah-Beyazlılar'da özellikle ekonomik kriz can sıkıyor. Futbolculara ödemelerin geç yapılması takım içinde huzursuzluk yaratırken, oluşan olumsuz tablo sahaya da yansıyor.
SIRTLARINI DÖNDÜLER
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından tribünle Başkan Fikret Orman'ın da arası açıldı. Sivas maçında Başkan Orman'ı protesto eden taraftarlar, başta kaptan Oğuzhan olmaz üzere bazı futbolculara da sırtını döndü.
ORMAN BIRAKACAK MI?
Son 3 sezonda 2 şampiyonluk elde eden Şenol Güneş de diken üzerinde... Ancak taraftarlar, tecrübeli hocaya desteğini sürdürüyor. Kulislerdeki bir iddiaya göre ise Başkan Orman sezon bitmeden istifa edecek.
GEÇEN SEZONU BİLE ARATIYOR!
Beşiktaş lig performansı nedeniyle ağır eleştiriler aldığı geçen sezonun bile gerisinde kaldı. Kartal geçen sezon 12 haftada 22 puan toplarken, bu sezon 18'de kaldı. Yenilen gol sayısındaki artış da dikkatlerden kaçmadı.
SIRTLARINI DÖNDÜLER
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından tribünle Başkan Fikret Orman'ın da arası açıldı. Sivas maçında Başkan Orman'ı protesto eden taraftarlar, başta kaptan Oğuzhan olmaz üzere bazı futbolculara da sırtını döndü.
ORMAN BIRAKACAK MI?
Son 3 sezonda 2 şampiyonluk elde eden Şenol Güneş de diken üzerinde... Ancak taraftarlar, tecrübeli hocaya desteğini sürdürüyor. Kulislerdeki bir iddiaya göre ise Başkan Orman sezon bitmeden istifa edecek.
GEÇEN SEZONU BİLE ARATIYOR!
Beşiktaş lig performansı nedeniyle ağır eleştiriler aldığı geçen sezonun bile gerisinde kaldı. Kartal geçen sezon 12 haftada 22 puan toplarken, bu sezon 18'de kaldı. Yenilen gol sayısındaki artış da dikkatlerden kaçmadı.
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