Tolgay’ın bileti kesildi

Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş'ta şimdi de Tolgay Arslan depremi yaşanıyor... Yıldız futbolcunun sakatlığı olmamasına rağmen Sivasspor maçının kadrosunda yer almaması kafa karıştırmıştı. Tolgay'ın geçen hafta Başakşehir maçının devre arasında pilav yerken Şenol Güneş'e yakalandığı ve "Zaten oynatmıyorsun, o yüzden yiyorum" dediği öğrenildi. Tolgay'ın bu nedenle kadro dışı bırakıldığı ve devre arasında yolların ayrılacağı belirlendi.
- Spor
- 13.11.2018
- Gazete
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