Son yılların en hareketli yaz transfer dönemlerinden birisini geçiren Fenerbahçe şimdi de Ocak ayına hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler devre arasında ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
- Spor
- 13.11.2018
- Gazete
Fenerbahçe'de hedef stoper rota Brezilya
Avrupa’da fiyatların yüksek olması nedeniyle rotayı Güney Amerika’ya çeviren yöneticiler, Santos’tan Henrique, Atletico’dan Gabriel ve America’dan Messias’ı listeye aldı.
Son yılların en hareketli yaz transfer dönemlerinden birisini geçiren Fenerbahçe şimdi de Ocak ayına hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler devre arasında ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
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