Büyük bir forvet krizi yaşayan Beşiktaş için Ada'dan flaş bir iddia geldi. İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlılar, West Ham formasını giyen Chicharito'yu devre arasında kiralamak istiyor. Görüşmelerin başladığı da belirtiliyor.
- Spor
- 13.11.2018
- Gazete
Ada’dan Chicharito iddiası
İngiliz basını, Beşiktaş’ın devre arasında West Ham’ın Meksikalı golcüsünü kiralamak istediğini öne sürdü.
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