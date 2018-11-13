Bugünkü
Takvim

Ada’dan iddiası

İngiliz basını, ’ın devre arasında West Ham’ın Meksikalı golcüsünü kiralamak istediğini öne sürdü.

Ada’dan Chicharito iddiası
Büyük bir forvet krizi yaşayan Beşiktaş için Ada'dan flaş bir iddia geldi. İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlılar, West Ham formasını giyen Chicharito'yu devre arasında kiralamak istiyor. Görüşmelerin başladığı da belirtiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAda’dan Chicharito iddiası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar