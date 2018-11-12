Türkiye İsveç ile UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında karşılaşacak. Grupta lider olma şansını kaybeden millilerimiz 3 puanı almak istiyor. Maça günler kalmasından dolayı herkesin merak konusu Türkiye İsveç maçı hangi kanalda saat kaçta oldu. Peki, Türkiye İsveç milli maçı ne zaman? Türkiye İsveç milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

17 Kasım Cumartesi günü Konya'da oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki 4. maçına çıkacak. Rusya'ya iki kez yenilen A Milli Takım tek galibiyetini ise İsveç deplasmanında almıştı.

A MİLLİ TAKIM MUHTEMEL KADRO

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor)

Savunma: Mert Müldür (Rapid Wien),Ömer Bayram (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille),Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Serdar Aziz, Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Yunus Mallı (Wolfsburg),Cengiz Ünder (Roma), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real V.)

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Karşılaşma için bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.

Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.