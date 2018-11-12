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  • 12.11.2018 18:39

İşte 'ın kadro dışı kalma sebebi

'ın 'in 12. haftasında oynadığı maçında kadroda yer almayan 'ın alacakları nedeniyle 'ye başvurması üzerine kadro dışı kaldığı öne sürüldü

İşte Tolgay Arslanın kadro dışı kalma sebebi

'ta 'ın neden kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Alacaklarının ödenmesi için 'na başvuran Tolgay, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldı.

'in 12. haftasında Beşiktaş'ın 'a 2-1 mağlup olduğu maçın kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan'ın, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı yönetimin geçmiş aylara ait alacaklarını yatırmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. NTV'nin haberine göre bu gelişme üzerin yönetim kurulu, Tolgay'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna alınmaması kararını verdi. Teknik heyetin kararı uygulaması sonucunda 28 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Maç kadrosunda olmayan Tolgay, karşılaşma için Vodafona Park'a da gelmedi. Tolgay Arslan bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giydi, 1 gol attı.

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