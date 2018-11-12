Galatasaray SK, resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim'in sinüzit ameliyatı olduğunu duyurdu.
Galatasaray'ın yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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