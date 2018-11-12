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  • 12.11.2018 14:35

sinüzit ameliyatı oldu

sosyal medya hesapları üzerinden teknik direktörü 'in sinüzit ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Fatih Terim ameliyat oldu

SK, resmi sosyal medya hesabından teknik direktör 'in sinüzit ameliyatı olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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