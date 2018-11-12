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  • 12.11.2018 12:21

'da depremi

'da ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. maçı sonrası para cezası alan yıldız oyuncunun menajerinin kulübe çağrıldığı ve Burak Yılmaz'ın bırakılacağı iddia edildi.

Trabzonsporda Burak Yılmaz depremi

maçında oyundan çıkarken taraftarlara ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a el kol hareketleriyle tepki gösteren bu nedenle ilk aşamada 500 bin TL para cezası almış ve karşılaşması kadrosuna alınmamıştı.

TRT Spor'un haberine göre, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Başkan Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın menajerini acil olarak kulübe çağırdı. Burak Yılmaz'ın yönetim kararı ile bırakılması bekleniyor.

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