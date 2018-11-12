Bursaspor maçında oyundan çıkarken taraftarlara ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a el kol hareketleriyle tepki gösteren Burak Yılmaz bu nedenle ilk aşamada 500 bin TL para cezası almış ve Yeni Malatyaspor karşılaşması kadrosuna alınmamıştı.

TRT Spor'un haberine göre, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Başkan Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın menajerini acil olarak kulübe çağırdı. Burak Yılmaz'ın yönetim kararı ile kadro dışı bırakılması bekleniyor.