Süper Lig puan durumu nasıl? Ligin 12. hafta perdesi pazar günü oynanan maçlar ile tamamlandı. Buna göre puan durumu tablosu yeniden şekillendi. Deplasmanda Rizespor'u 2-1 yenen Başakşehir, 27 puanla lider konumda bulunuyor. Galatasaray ise deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı ve 23 puanla 2. sırada yerini korudu. Güncel puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL TABLO)
Süper Lig 12. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan tablosu şu şekilde;
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|12
|8
|3
|1
|17
|5
|12
|27
|2
|Galatasaray
|12
|7
|2
|3
|22
|14
|8
|23
|3
|Kasımpaşa
|12
|7
|1
|4
|26
|19
|7
|22
|4
|Yeni Malatyaspor
|12
|6
|3
|3
|19
|10
|9
|21
|5
|Antalyaspor
|12
|6
|2
|4
|16
|18
|-2
|20
|6
|Ankaragücü
|12
|6
|1
|5
|15
|13
|2
|19
|7
|Beşiktaş
|12
|5
|3
|4
|20
|16
|4
|18
|8
|Göztepe
|12
|6
|0
|6
|15
|14
|1
|18
|9
|Konyaspor
|12
|4
|5
|3
|17
|14
|3
|17
|10
|Trabzonspor
|12
|4
|4
|4
|19
|18
|1
|16
|11
|Sivasspor
|12
|3
|5
|4
|14
|18
|-4
|14
|12
|Bursaspor
|12
|2
|7
|3
|10
|11
|-1
|13
|13
|Fenerbahçe
|12
|3
|4
|5
|11
|15
|-4
|13
|14
|Akhisarspor
|12
|3
|3
|6
|13
|20
|-7
|12
|15
|Kayserispor
|12
|3
|3
|6
|10
|17
|-7
|12
|16
|Alanyaspor
|12
|4
|0
|8
|6
|18
|-12
|12
|17
|BB Erzurumspor
|12
|2
|5
|5
|10
|14
|-4
|11
|18
|Rizespor
|12
|1
|5
|6
|13
|19
|-6
|8
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (12. HAFTA)
9 KASIM CUMA
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 5- 0
10 KASIM CUMARTESİ
BB Erzurumspor - Göztepe: 2 - 1
Konyaspor - Ankaragücü: 2 - 0
Rizespor - Başakşehir: 1 - 2
Kayserispor - Galatasaray: 0 - 3
11 KASIM PAZAR
Bursaspor - Kasımpaşa: 1 - 2
Fenerbahçe - Alanyaspor: 2- 0
Antalyaspor - Akhisarspor: 1 - 2
Beşiktaş - Sivasspor: 1 - 2
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