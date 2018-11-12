Süper Lig puan durumu nasıl? Ligin 12. hafta perdesi pazar günü oynanan maçlar ile tamamlandı. Buna göre puan durumu tablosu yeniden şekillendi. Deplasmanda Rizespor'u 2-1 yenen Başakşehir, 27 puanla lider konumda bulunuyor. Galatasaray ise deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı ve 23 puanla 2. sırada yerini korudu. Güncel puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL TABLO)

Süper Lig 12. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan tablosu şu şekilde;

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 12 8 3 1 17 5 12 27 2 Galatasaray 12 7 2 3 22 14 8 23 3 Kasımpaşa 12 7 1 4 26 19 7 22 4 Yeni Malatyaspor 12 6 3 3 19 10 9 21 5 Antalyaspor 12 6 2 4 16 18 -2 20 6 Ankaragücü 12 6 1 5 15 13 2 19 7 Beşiktaş 12 5 3 4 20 16 4 18 8 Göztepe 12 6 0 6 15 14 1 18 9 Konyaspor 12 4 5 3 17 14 3 17 10 Trabzonspor 12 4 4 4 19 18 1 16 11 Sivasspor 12 3 5 4 14 18 -4 14 12 Bursaspor 12 2 7 3 10 11 -1 13 13 Fenerbahçe 12 3 4 5 11 15 -4 13 14 Akhisarspor 12 3 3 6 13 20 -7 12 15 Kayserispor 12 3 3 6 10 17 -7 12 16 Alanyaspor 12 4 0 8 6 18 -12 12 17 BB Erzurumspor 12 2 5 5 10 14 -4 11 18 Rizespor 12 1 5 6 13 19 -6 8

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (12. HAFTA)

9 KASIM CUMA

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 5- 0

10 KASIM CUMARTESİ

BB Erzurumspor - Göztepe: 2 - 1

Konyaspor - Ankaragücü: 2 - 0

Rizespor - Başakşehir: 1 - 2

Kayserispor - Galatasaray: 0 - 3

11 KASIM PAZAR

Bursaspor - Kasımpaşa: 1 - 2

Fenerbahçe - Alanyaspor: 2- 0

Antalyaspor - Akhisarspor: 1 - 2

Beşiktaş - Sivasspor: 1 - 2