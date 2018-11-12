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  • 12.11.2018 10:43

! 2018 Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve

tablosu dün oynanan maçların ardından değişikliğe uğradı. Başakşehir 27 puanla ligde liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray 23 puanla 2. sırada yer alıyor. 6 hafta sona galibiyet yüzü gören Fenerbahçe ise 13 puanla 13. sırada. Peki, Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve ...

Süper Lig 12. hafta puan durumu!

nasıl? Ligin 12. hafta perdesi pazar günü oynanan maçlar ile tamamlandı. Buna göre puan durumu tablosu yeniden şekillendi. Deplasmanda Rizespor'u 2-1 yenen Başakşehir, 27 puanla lider konumda bulunuyor. Galatasaray ise deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 3 puanı kaptı ve 23 puanla 2. sırada yerini korudu. tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL TABLO)

Süper Lig 12. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan tablosu şu şekilde;

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 12 8 3 1 17 5 12 27
2 Galatasaray 12 7 2 3 22 14 8 23
3 Kasımpaşa 12 7 1 4 26 19 7 22
4 Yeni Malatyaspor 12 6 3 3 19 10 9 21
5 Antalyaspor 12 6 2 4 16 18 -2 20
6 Ankaragücü 12 6 1 5 15 13 2 19
7 Beşiktaş 12 5 3 4 20 16 4 18
8 Göztepe 12 6 0 6 15 14 1 18
9 Konyaspor 12 4 5 3 17 14 3 17
10 Trabzonspor 12 4 4 4 19 18 1 16
11 Sivasspor 12 3 5 4 14 18 -4 14
12 Bursaspor 12 2 7 3 10 11 -1 13
13 Fenerbahçe 12 3 4 5 11 15 -4 13
14 Akhisarspor 12 3 3 6 13 20 -7 12
15 Kayserispor 12 3 3 6 10 17 -7 12
16 Alanyaspor 12 4 0 8 6 18 -12 12
17 BB Erzurumspor 12 2 5 5 10 14 -4 11
18 Rizespor 12 1 5 6 13 19 -6 8

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (12. HAFTA)

9 KASIM CUMA

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 5- 0

10 KASIM CUMARTESİ

BB Erzurumspor - Göztepe: 2 - 1

Konyaspor - Ankaragücü: 2 - 0

Rizespor - Başakşehir: 1 - 2

Kayserispor - Galatasaray: 0 - 3

11 KASIM PAZAR

Bursaspor - Kasımpaşa: 1 - 2

Fenerbahçe - Alanyaspor: 2- 0

Antalyaspor - Akhisarspor: 1 - 2

Beşiktaş - Sivasspor: 1 - 2

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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