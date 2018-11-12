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Sürpriz 11

genç Güven’e ilk 11’de yer verdi. Karius ve Tolgay kadroya alınmazken Love maça kulübede başladı

Sürpriz 11
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivas önünde şaşırtan hamleler yaptı. Güven Yalçın'ı ilk 11'e alan Güneş, Karius ve Tolgay'ı kadroya almadı. Karius'un sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığı öne sürüldü. Vagner Love, M.Pektemek, Dorukhan ve Larin maça kulübede başladı.

MALMÖ 2-0 KAZANDI
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden , Ligi'nde Elfsborg'u 2-0 yendi. Norveç Ligi'nde ise Sarpsborg, Sandefjord ile 1-1 berabere kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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