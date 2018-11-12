Sürpriz 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivas önünde şaşırtan hamleler yaptı. Güven Yalçın'ı ilk 11'e alan Güneş, Karius ve Tolgay'ı kadroya almadı. Karius'un sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığı öne sürüldü. Vagner Love, M.Pektemek, Dorukhan ve Larin maça kulübede başladı.
MALMÖ 2-0 KAZANDI
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö, İsveç Ligi'nde Elfsborg'u 2-0 yendi. Norveç Ligi'nde ise Sarpsborg, Sandefjord ile 1-1 berabere kaldı.
MALMÖ 2-0 KAZANDI
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö, İsveç Ligi'nde Elfsborg'u 2-0 yendi. Norveç Ligi'nde ise Sarpsborg, Sandefjord ile 1-1 berabere kaldı.
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