





Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftaısnda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Erwin Koeman yönetiminde son 2 maçından galibiyetle ayrıldı. Buna karşın usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı değerlendirmeler pek olumlu olmadı.

İşte Dilmen'in o yorumları...



