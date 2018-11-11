Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftaısnda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Erwin Koeman yönetiminde son 2 maçından galibiyetle ayrıldı. Buna karşın usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı değerlendirmeler pek olumlu olmadı.
İşte Dilmen'in o yorumları...
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