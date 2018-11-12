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Oyuncularımıza olumsuz hava vermemeli

Güneş, Sivas yenilgisi sonrası, “Oyuncular üzerinden olumsuz hava verirsek onları kaybederiz” dedi

Oyuncularımıza olumsuz hava vermemeli
Şenol Güneş, Sivas yenilgisi sonrasında, "Gole kadar rakibin pozisyonu yoktu. Yenen ilk golden sonra şok olduk. Oyun düzenimiz bozuldu. Bu da rakibin direncini artırdı" diye konuştu. Takımın başarısızlığında oyuncu üzerinden gitmenin doğru olmayacağını ifade eden Güneş, "Böyle yaparsak oyuncularımızı kaybederiz" ifadesini kullandı.
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