Güven kaybı!

Kartal dağıldı... Beşiktaş Vodafone Park'ta Sivasspor'a 2-1 yenilerek ağır bir darbe aldı. 11. dakikada Quaresma'nın ortasında kale içinde topa mükemmel yükselen Güven topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 14'te Braz'ın vuruşunda top defansa çarparak ağlara gitti.: 1-1.
TORJE KALEYİ YOKLADI
Maçın 30. dakikasında içeri kesilen topa Torje gelişine vole vurdu. Top direğin üstünden dışarı gitti. 33'te Caner'in kullandığı serbest atışta top üstten dışarı çıktı. Beşiktaş önemli bir fırsatı tepmiş oldu.
EMRE SİVAS'I ÖNE GEÇİRDİ
Robinho'nun 42'de yaptığı sert şutta top Tolga'da kaldı. 53'te Emre Kılınç yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sivasspor 2-1 öne geçti. 55'te Emre'nin pasında Torje'nin vuruşunda top auta gitti.
VAR KARARI DAMGA VURDU
Maçın 59. dakikasında Quaresma'nın şutunda top direkten döndü. 69'da Robinho'nun golü, 73'te de Beşiktaş lehine verilen penaltı VAR kararıyla iptal edildi. Maçı 2-1 kaybeden Beşiktaş ağır bir darbe aldı.
19'LUK GÜVEN SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç oyuncusu Güven Yalçın dün ilk kez 11'de görev yaptı.
TARAFTAR ALKIŞLADI
Beşiktaş'ın 1999 doğumlu forveti Güven, 11 başladığı ilk maçta ilk golünü atarken; 4 şut denemesi yaptı, 1 şut pası verdi ve yüzde 85,0 başarıyla pas yaparak maç sonunda taraftarın alkışladığı tek isim oldu. Genç yıldız Kara Kartal'da aylık 8 bin Euro kazanıyor.
TORJE KALEYİ YOKLADI
Maçın 30. dakikasında içeri kesilen topa Torje gelişine vole vurdu. Top direğin üstünden dışarı gitti. 33'te Caner'in kullandığı serbest atışta top üstten dışarı çıktı. Beşiktaş önemli bir fırsatı tepmiş oldu.
EMRE SİVAS'I ÖNE GEÇİRDİ
Robinho'nun 42'de yaptığı sert şutta top Tolga'da kaldı. 53'te Emre Kılınç yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sivasspor 2-1 öne geçti. 55'te Emre'nin pasında Torje'nin vuruşunda top auta gitti.
VAR KARARI DAMGA VURDU
Maçın 59. dakikasında Quaresma'nın şutunda top direkten döndü. 69'da Robinho'nun golü, 73'te de Beşiktaş lehine verilen penaltı VAR kararıyla iptal edildi. Maçı 2-1 kaybeden Beşiktaş ağır bir darbe aldı.
19'LUK GÜVEN SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç oyuncusu Güven Yalçın dün ilk kez 11'de görev yaptı.
TARAFTAR ALKIŞLADI
Beşiktaş'ın 1999 doğumlu forveti Güven, 11 başladığı ilk maçta ilk golünü atarken; 4 şut denemesi yaptı, 1 şut pası verdi ve yüzde 85,0 başarıyla pas yaparak maç sonunda taraftarın alkışladığı tek isim oldu. Genç yıldız Kara Kartal'da aylık 8 bin Euro kazanıyor.
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