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Efsane geri döndü

Sarı-Lacivertliler, 19’da Andre Ayew ile öne geçti... 31’de Michael Frey kafasını çalıştırdı ve Fener 3 puanı kaptı... Erwin Koeman ile 3. maçında 2 . galibiyetini alan Sarı Kanarya, ligde yaklaşık 2 ay sonra taraftarını sevindirdi..

Efsane geri döndü
F.BAHÇE Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 yenerek 6 hafta sonra kazandı... Sarı- Lacivertliler maçın 19. dakikasında golü buldu. Valbuena kendi yarı alanından topu kazanarak hızla hücuma çıktı. Topu kapan Ayew, Alanya savunmasını ekarte ettikten sonra şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 23'te Eljif'in pasında Frey kale dibinden çerçeveyi bulamadı.

EFECAN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
31'de Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Haydar'dan önce kafayı vuran Frey topu ağlara yolladı: 2-0. 62'de , Harun ile karşı karşı karşıya kaldı. Vuruşunu tecrübeli kaleci kurtardı.

HARUN'DAN KRİTİK KURTARIŞ​
69'da Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kontrol etti. 77. dakikada Alanyaspor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Baino'nun ortasına Cisse kafa vurdu. Harun harika çıkardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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