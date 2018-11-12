Efsane geri döndü Sarı-Lacivertliler, 19’da Andre Ayew ile öne geçti... 31’de Michael Frey kafasını çalıştırdı ve Fener 3 puanı kaptı... Erwin Koeman ile 3. maçında 2 . galibiyetini alan Sarı Kanarya, ligde yaklaşık 2 ay sonra taraftarını sevindirdi..

F.BAHÇE Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 yenerek 6 hafta sonra kazandı... Sarı- Lacivertliler maçın 19. dakikasında golü buldu. Valbuena kendi yarı alanından topu kazanarak hızla hücuma çıktı. Topu kapan Ayew, Alanya savunmasını ekarte ettikten sonra şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 23'te Eljif'in pasında Frey kale dibinden çerçeveyi bulamadı.



EFECAN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI

31'de Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Haydar'dan önce kafayı vuran Frey topu ağlara yolladı: 2-0. 62'de



HARUN'DAN KRİTİK KURTARIŞ​

69'da Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu 77. dakikada Alanyaspor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Baino'nun ortasına Cisse kafa vurdu. Harun harika çıkardı. Süper Lig'deyenerek 6 hafta sonra kazandı... Sarı- Lacivertliler maçıngolü buldu. Valbuena kendi yarı alanından topu kazanarak hızla hücuma çıktı. Topu kapansavunmasını ekarte ettikten sonra şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.Eljif'in pasında Frey kale dibinden çerçeveyi bulamadı.Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Haydar'dan önce kafayı vuran Frey topu ağlara yolladı: 2-0. Efecan , Harun ile karşı karşı karşıya kaldı. Vuruşunu tecrübeli kaleci kurtardı.Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Harun Tekin kontrol etti.Alanyaspor'un Brezilyalı kanat oyuncusuortasına Cisse kafa vurdu. Harun harika çıkardı. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER