Efsane geri döndü

F.BAHÇE Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 yenerek 6 hafta sonra kazandı... Sarı- Lacivertliler maçın 19. dakikasında golü buldu. Valbuena kendi yarı alanından topu kazanarak hızla hücuma çıktı. Topu kapan Ayew, Alanya savunmasını ekarte ettikten sonra şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 23'te Eljif'in pasında Frey kale dibinden çerçeveyi bulamadı.
EFECAN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
31'de Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Haydar'dan önce kafayı vuran Frey topu ağlara yolladı: 2-0. 62'de Efecan, Harun ile karşı karşı karşıya kaldı. Vuruşunu tecrübeli kaleci kurtardı.
HARUN'DAN KRİTİK KURTARIŞ
69'da Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Harun Tekin kontrol etti. 77. dakikada Alanyaspor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Baino'nun ortasına Cisse kafa vurdu. Harun harika çıkardı.
EFECAN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
31'de Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Haydar'dan önce kafayı vuran Frey topu ağlara yolladı: 2-0. 62'de Efecan, Harun ile karşı karşı karşıya kaldı. Vuruşunu tecrübeli kaleci kurtardı.
HARUN'DAN KRİTİK KURTARIŞ
69'da Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Harun Tekin kontrol etti. 77. dakikada Alanyaspor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Baino'nun ortasına Cisse kafa vurdu. Harun harika çıkardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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