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Düelloyu Elazığ kazandı

1. Lig’de düşme hattından uzaklaşmak isteyen 2 takımın mücadelesinde Elazığ, Eskişehir’i evinde yenmeyi başardı

Düelloyu Elazığ kazandı
1. Lig'in 12. haftasında Elazığspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti. Eskişehirspor 6. dakikada İbrahim Hali'in golüyle öne geçti: 0-1. Elazığ 32'de Ahmet, 47'de Mehmet ve 55'te yine Ahmet'in golleriyle 3-1 öne geçti. Eskişehir 72'de İbrahim Halil ile umutlandı: 2-3. Ama başka hata yapmayan Elazığ maçı 3-2 kazandı.

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