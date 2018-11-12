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Başkan Orman’a şok protesto!

Takımdan memnun olmayan taraftarı “ paralar nerede?” şeklinde tezahürat yaptı

Başkan Orman’a şok protesto!
Beşiktaş'ın ​'la oynadığı maçın son anlarından taraftarların hedefinde Başkan Fikret Orman vardı. Takımın sportif ve mali durumdan memnun olmayan Siyah-Beyazlı taraftarlar tribünde uzun süre, "Fikret Orman paralar nerede?" diye tezahürat yaptı . Oyuncu satışlarına rağmen mali açıdan zor durumda olan 'ta bazı futbolcuların ödemelerinin yapılmadığı öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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