Başkan Orman’a şok protesto!

Beşiktaş'ın Sivasspor'la oynadığı maçın son anlarından taraftarların hedefinde Başkan Fikret Orman vardı. Takımın sportif ve mali durumdan memnun olmayan Siyah-Beyazlı taraftarlar tribünde uzun süre, "Fikret Orman paralar nerede?" diye tezahürat yaptı . Oyuncu satışlarına rağmen mali açıdan zor durumda olan Beşiktaş'ta bazı futbolcuların ödemelerinin yapılmadığı öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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