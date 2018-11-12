Aslan parçaları

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçından sonra oyuncularıyla yaptığı toplantıda çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi. İmparator, Kayserispor maçından sonra öğrencilerine, "Cezalı oyuncularımız ve sakatlarımız çoktu. Buna rağmen sahadaki 11 oyuncu, aslanlar gibi mücadele etti. Galatasaray ruhunu sahaya yansıttınız. Kayserispor maçındaki performansımızı sürdürürsek önümüzde kimse durumaz" dedi.
GENÇ OYUNCULARI ÖZEL OLARAK KUTLADI
Terim'in bu konuşmadan sonra oyuncularını tek tek öptüğü ve büyük bir coşku yaşadığı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Terim'in genç oyunculara da büyük ilgi gösterdiği, başta Ozan Kabak olmak üzere Yunus, Celil ve İsmail'i kutladığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in genç isimlere bundan sonra da kadroda şans vermesi bekleniyor.
GENÇ OYUNCULARI ÖZEL OLARAK KUTLADI
Terim'in bu konuşmadan sonra oyuncularını tek tek öptüğü ve büyük bir coşku yaşadığı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Terim'in genç oyunculara da büyük ilgi gösterdiği, başta Ozan Kabak olmak üzere Yunus, Celil ve İsmail'i kutladığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in genç isimlere bundan sonra da kadroda şans vermesi bekleniyor.
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