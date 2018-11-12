Aslan parçaları

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Kayseri maçı sonrası öğrencileriyle toplantı yapan Terim, “Hepiniz gerçek bir gibi mücadele ettiniz. Böyle oynamaya devam edelim” dedi...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçından sonra oyuncularıyla yaptığı toplantıda çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi. İmparator, Kayserispor maçından sonra öğrencilerine, "Cezalı oyuncularımız ve sakatlarımız çoktu. Buna rağmen sahadaki 11 oyuncu, lar gibi mücadele etti. Galatasaray ruhunu sahaya yansıttınız. maçındaki performansımızı sürdürürsek önümüzde kimse durumaz" dedi.

GENÇ OYUNCULARI ÖZEL OLARAK KUTLADI
Terim'in bu konuşmadan sonra oyuncularını tek tek öptüğü ve büyük bir coşku yaşadığı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Terim'in oyunculara da büyük ilgi gösterdiği, başta Ozan Kabak olmak üzere Yunus, Celil ve İsmail'i kutladığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in genç isimlere bundan sonra da kadroda şans vermesi bekleniyor.

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