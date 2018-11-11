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  • 11.11.2018 21:22

'dan 'e sert sözler!

Başkan Vekili , Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamarda bulundu.

Semih Özsoydan Fatih Terime sert sözler!

İşte li yönetici 'un açıklamalarından satır başları:

CEZALAR ADİL DEĞİL
"Cezaların bizim tarafımızda olmadığını düşünüyoruz. Oyunu çirkinleştiren ve adeta buralara getiren oyuncu adeta ödüllendirildi. 15-20 dakika seyredilen VAR sayesinde düzeltilebilecek kararlar düzeltilmedi."

"Arkadaşlarımız savunma hazırlıyor. Şimdi bizim savunma zamanımız geldi. yaptığı bazı hataları telafi yoluna gidecektir."

KABADAYILIK YAPANLARIN YAPTIĞINDA AYIP YOK
'Sokak kabadayısı lafı vizyonuna yakışmadı' yorumuna Özsoy: " yapanların yaptığında ayıp yok, kelimelerde ayıp var. Kelimelere takılmamak lazım, söylediğimizin arkasındayız."

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu açıklamayı yaptık. Bizim başkanımız da liderimiz de Ali Koç'tur. Denilenler bir bütündür, bizim tarafımızdan denmiştir. Kim ne hak ediyorsa üstüne alsın."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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