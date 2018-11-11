İşte Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy'un açıklamalarından satır başları:

CEZALAR ADİL DEĞİL

"Cezaların bizim tarafımızda adil olmadığını düşünüyoruz. Oyunu çirkinleştiren ve adeta buralara getiren oyuncu adeta ödüllendirildi. 15-20 dakika seyredilen VAR sayesinde düzeltilebilecek kararlar düzeltilmedi."

"Arkadaşlarımız savunma hazırlıyor. Şimdi bizim savunma zamanımız geldi. TFF yaptığı bazı hataları telafi yoluna gidecektir."

KABADAYILIK YAPANLARIN YAPTIĞINDA AYIP YOK

'Sokak kabadayısı lafı Ali Koç vizyonuna yakışmadı' yorumuna Özsoy: "Kabadayılık yapanların yaptığında ayıp yok, kelimelerde ayıp var. Kelimelere takılmamak lazım, söylediğimizin arkasındayız."

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu açıklamayı yaptık. Bizim başkanımız da liderimiz de Ali Koç'tur. Denilenler bir bütündür, bizim tarafımızdan denmiştir. Kim ne hak ediyorsa üstüne alsın."