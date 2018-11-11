Fotokopi biletlerle maça girişe polis müdahale etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Gruptaki İnegölspor-Sakaryaspor maçı öncesinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Stad etrafında emniyet ekipleri kuş uçurtmadı. Olay yerine TOMA ve çevik kuvvet ekibi takviye olarak geldi. İnegöl emniyeti oluşturdukları polis noktasına gelen taraftarları tek tek arayarak bilet kontrolününde bulundular. Bileti olmayanlar içeriye alınmadı.
Bazı taraftarların üzerinden çıkan fotokopi biletlere polis el koydu. Bazı taraftarlar polislerle tartışınca tansiyon zaman zaman yükseldi. Takviye güç olarak gelen çevik kuvvet timleri biletsiz olan taraftarları stat çevresinden uzaklaştırdı. Satılan biletlerden bazı taraftarların fotokopi çekerek maça girmeye çalışmaları yapılan denetimlerde ortaya çıkınca İnegöl Emniyeti kapasitesi dolan misafir seyirci tarafının kapılarını kapatarak kimseyi içeriye almadı.
Bazı taraftarların üzerinden çıkan fotokopi biletlere polis el koydu. Bazı taraftarlar polislerle tartışınca tansiyon zaman zaman yükseldi. Takviye güç olarak gelen çevik kuvvet timleri biletsiz olan taraftarları stat çevresinden uzaklaştırdı. Satılan biletlerden bazı taraftarların fotokopi çekerek maça girmeye çalışmaları yapılan denetimlerde ortaya çıkınca İnegöl Emniyeti kapasitesi dolan misafir seyirci tarafının kapılarını kapatarak kimseyi içeriye almadı.
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