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’e kritik görev

Jalison cezalı, Topal hazır değil. , ön liberoda atakları ilk karşılayan olacak...

Reyes’e kritik görev
Jaılson'un cezalı, Mehmet Topal'ın da hazır olmadığı dönemde Reyes ağır bir yük altına girdi. Bugün Alanya karşısında ön liberoda oynayacak olan Meksikalı oyuncu, rakip ataklara ilk karşı koyacak oyuncu olacak. Koeman'ın Meksikalı oyuncuyu kritik bölgede riskli paslar atmaması yönünde uyardı. 'in performansı çok kritik öneme sahip.
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