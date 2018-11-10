Boca Juniors - River Plate maçı ertelendi... Copa Libertadores 2018 finali ilk ayağında Boca Juniors ile River Plate'in karşı karşıya geleceği maç yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Boca Juniors - River Plate maçı ertelendi... Copa Libertadores 2018 finali ilk ayağında Boca Juniors ile River Plate'in karşı karşıya geleceği maç yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.