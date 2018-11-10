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  • 10.11.2018 21:54

- maçı ertelendi! Boca Juniors - River Plate Copa Libertadores final maçı ne zaman oynanacak?

- maçı ertelendi... Copa Libertadores 2018 finali ilk ayağında Boca Juniors ile River Plate'in karşı karşıya geleceği maç yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Boca Juniors - River Plate maçı yarın TSİ 22:00'da oynanacak.



Boca Juniors - River Plate maçı ertelendi... Copa Libertadores 2018 finali ilk ayağında Boca Juniors ile River Plate'in karşı karşıya geleceği maç yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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