Kayseri’de gençlik rüzgarı

G.Saray'ın altyapıdan yetişen genç isimleri dün Kayseri deplasmanında görev aldı. Sarı-Kırmızılılar'da Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı... Cimbom'da 2000 doğumlu Ozan ve Yunus Akgün dün başarıyla mücadele etti. 1998 doğumlu Celil Yüksel 1995'li İsmail Çipe oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Galatasaray'ın genç isimleri sakat ve cezalıların çokluğunda şanslarını iyi değerlendirdi.
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