Kanarya vites yükseltiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk 30 dakikada iki gol birden bulan Kanarya bu avantajı iyi kullandı ve karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilci Anderlecht'i 2-0 yendikleri maçın ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı.

Kırmızı kart cezalısı Jailson Marques Siqueira'nın yerine sarı-lacivertlilerde, Mauricio Isla ilk 11'de forma giydi.





ISLA, ORTA SAHANIN MERKEZİNDE FORMA GİYECEK

Koeman, Şilili futbolcusu Isla'yı orta sahanın merkezinde oynattı.

Bu bölgede cezalı, kadro dışı ve sakat futbolcuların çok olması nedeniyle Hollandalı teknik adam, asıl mevkisi sağ bek olan Isla'yı ön liberoya çekti.

Kariyerinde daha önce ön liberoda forma giyen Isla, sarı-lacivertli formayla ise ilk defa bir maça bu bölgede başladı.





MEHMET TOPAL VE BENZİA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Mehmet Topal ile bir maçlığına teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Yassine Benzia, Aytemiz Alanyaspor maçında yedekler arasında oturdu.

Son olarak 7 Ekim'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyen ve daha sonra sağ kasığından operasyon geçiren Mehmet, 1 ayı aşkın bir süre sonra sahalara döndü. Tecrübeli futbolcu, tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11'de oynayamazken, yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

Geçen hafta Galatasaray derbisinde oyundan alındıktan sonra sosyal medyada paylaştığı ifadeler nedeniyle teknik sorumlu Koeman tarafından idari bir kararla Anderlecht maçı kadrosuna alınmaya Benzia da maça yedek kulübesinde başladı.





FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK

Fenerbahçe'de eksik futbolcuların fazlalığı dikkati çekti.

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray maçından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda ceza alan Roberto Soldado ile Jailson, takımlarını bu maçta yalnız bıraktı.

Cezalı isimlerin dışında sakatlığı devam eden Mehmet Ekici, Alper Potuk, Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin de kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Carlos Kameni ile Ozan Tufan da Koeman'ın kullanamadığı isimler oldu.

ALANYASPORLU FUTBOLCULAR KORAY ŞENER'İ UNUTMADI

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'i unutmadı.

Maçın başlamasından önce bütün futbolcular ellerindeki karanfiller, Koray Şener'in kombinesinin bulunduğu Okul Açık Tribünü'ne gitti. Futbolcular ellerindeki karanfilleri tribünün önüne bıraktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Alanyasporlu futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.





ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında Maraton Tribünü'nde büyük bir Türk bayrağı açıldı.

SERGEN YALÇIN KULÜBEDE YOK

Aytemiz Alanyaspor'un hafta içinde sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, görevine bu maçta başlamadı.

Yalçın'ın takımın başında bu karşılaşmadan sonra geçeceği belirtildi.

Aytemiz Alanyaspor'un başında sahaya ise teknik sorumlu olarak Mustafa Camunak çıktı.