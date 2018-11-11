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  • 11.11.2018 16:25

Diagne'li 'ya yenildi (Bursaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-2)

'in 12. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Kasımpaşa sahdan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maça ise Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne damga vurdu.

Kasımpaşa Diagne ile güzel!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ligde çıktığı son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kasımpaşa, 2 haftanın ardından Bursa deplasmanında rakibini 2-1 yendi ve 3 puana ulaştı.

'nın gollerini 22'de Diagne ile 48'de Trezeguet kaydetti. 'un tek golü ise 26'da Ertuğrul'dan geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 22 yaptı. Bursaspor ise 13 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Bursaspor deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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