Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ligde çıktığı son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kasımpaşa, 2 haftanın ardından Bursa deplasmanında rakibini 2-1 yendi ve 3 puana ulaştı.

Kasımpaşa'nın gollerini 22'de Diagne ile 48'de Trezeguet kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 26'da Ertuğrul'dan geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 22 yaptı. Bursaspor ise 13 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Bursaspor deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.