Başakşehir tutulmuyor

Şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından biri olan lider Başakşehir durdurulamıyor!.. Turuncu- Lacivertliler dün de Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı.



BOŞ KALEYE ATAMADI

24. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Muriqi'in yerden vuruşunda, kaleye gitmekte olan topu Mert Günok yatarak kornere çeldi. 26. dakikada Napoleoni boş kaleye istediği vuruşu yapamayınca konuk ekip mutlak golden oldu.



ÜST ÜSTE GOLLER GELDİ

52. dakikada Visca'nın kornerine çok iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1. 64. dakikada Visca'nın yerden sert ortasına Bajic dokundu: 0-2. 79. dakikada sol taraftan Umar'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında Vedat Muriqi golü attı ancak bu gol Çaykur Rize'ye yetmedi.



439 DAKİKA SONRA GOL YEDİ

SÜPER Lig'in en az gol yiyen takımı olan Başakşehir'in müthiş serisi sona erdi... Dün Muriqi'nin skoru 2-1'e getirmesine engel olamayan Abdullah Avcı'nın ekibi tam 439 dakika sonra gol yedi. Öte yandan sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu da 2. yarıda oynadı.

