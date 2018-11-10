Ve Babel masaya oturdu

Tartışmasız Beşiktaş'ın en kilit isimlerinden biri olan Ryan Babel'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Hollandalı yıldız, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle görüşmelere başladı. Beşiktaş'ta hedef, Babel'e devre arasında imzayı attırmak. 32 yaşındaki futbolcunun, 2.1 milyon Euro olan yıllık ücretinde zam istediği ve pazarkların devam ettiği öğrenildi.
NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ
Hollanda basınına konuşan Babel, "Flamengo şu anda benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddiaları hakkında da hiçbir şey bilmiyorum. Geleceğimle ilgili bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum ama menajerimin Beşiktaş ile görüştüğünü söyleyebilirim. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ
Hollanda basınına konuşan Babel, "Flamengo şu anda benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddiaları hakkında da hiçbir şey bilmiyorum. Geleceğimle ilgili bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum ama menajerimin Beşiktaş ile görüştüğünü söyleyebilirim. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
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