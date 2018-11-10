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  • 10.11.2018 15:51
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 15:51

Konyaspor Ankaragücü'nü 2 golle geçti

Konyaspor evinde başkent temsilcisi Ankaragücü'nü konuk ederken, rakibini Faty (kk) ve Fofana'nın golleriyle geçmesini bildi.

Konyaspor Ankaragücü engelini aştı

'in 12. haftasında , evinde 'nü ağırladı. Atiker Konyaspor, mücadeleden 2-0 üstünlükle ayrıldı. Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Faty (kk) ve 77. dakikada Fofana kaydetti. Atiker Konyaspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken MKE Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.

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