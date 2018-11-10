Başakşehir - Çaykur Rizespor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde lider durumda bulunan Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Okan Buruk yönetiminde 4 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor ise rakibini yenerek kötü gidişini bu maçta bitirmek istiyor.
Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor'un 11'i: Gökhan, Orhan, Koray, Jakub, Mehmet Uslu, Samudio, Robin Yalçın, Boldrin, Saadane, Umar Aminu, Vedat
Medipol Başakşehir'in 11'i: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Napoleoni, Bajic
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