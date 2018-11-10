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  • 10.11.2018 15:50
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 15:50

Erzurumspor 'yi yendi düşme potasına indi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin 12. haftasında sahasında konuk ettiği 'yi 2-1 ile geçti. 'un bu zaferi sonrası maç eksiği ile düşme potasına girdi.

Erzurumspor yendi F.Bahçe düşme potasına indi

'in 12. haftasında Erzurumspor sahasında 'yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

ERZURUMSPOR, F.BAHÇE'Yİ GEÇTİ
Haftaya 8 puanla başlayan Erzurumspor, 28. dakikada İbrahim Akdağ, 53. dakikada ise Taylan Antalyalı'nın golleriyle İzmir ekibini yenmeyi başardı. Göztepe'nin tek sayısı Yasin Öztekin'den geldi.

Bu sonucun ardından Göztepe 18 puanda kalırken, Erzurumspor 11 puana yükseldi. Ligin 12. haftasına 10 puanla 15. sırada giren , 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ ALANYASPOR
Sarı-lacivertli ekip yarın (11 Kasım) sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenmesi durumunda rakiplerini geçerek küme düşme hattından çıkacak. Olası puan kaybında ise haftayı son 3 sıranın içinde tamamlayacak.

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