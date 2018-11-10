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  • 10.11.2018 13:12
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 13:44

Son dakika: Rodrigues ve Donk'un cezasını onadı

Süper Lig'de 11. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası 'nın ve Garry Rodrigues'e hakkında verilen ceza kararına Galatasaray tarafından yapılan itiraz tarafından karara bağlandı.

Tahkimden Galatasaraya şok

, Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında ceza alan futbolcuları Garry Rodrigues ve için yaptığı itirazları karara bağladı. Kurul Galatasaray'ın itirazını reddetti.

İşte Tahkim'in açıklaması:
Tahkim Kurulu 10 Kasım 2018 günlü (60) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/ 343 - K.2018/344

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcuları , ile ilgili 'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasındasübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezasıile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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