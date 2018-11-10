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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 01:48
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Eksik ’da tek hedef 3 puan!

Cimbom, ’yi yenerek yaralarını sarmaya çalışacak.

Eksik Galatasaray’da tek hedef 3 puan!
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray bugün saat 19.00'da spor ile deplasmanda mücadele edecek. Cimbom'da önemli yıldızlar bugünkü maçta forma giyemeyecek. Kayseri'de de Sakıb, Hasan Hüseyin, , Deniz, Levent ve Kravets sakatlıkları nedeniyle şans bulamayacak.
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