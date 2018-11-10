Eksik Galatasaray’da tek hedef 3 puan!

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray bugün saat 19.00'da Kayserispor ile deplasmanda mücadele edecek. Cimbom'da önemli yıldızlar bugünkü maçta forma giyemeyecek. Kayseri'de de Sakıb, Hasan Hüseyin, Oğuzhan Berber, Deniz, Levent ve Kravets sakatlıkları nedeniyle şans bulamayacak.
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