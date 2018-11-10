Aslan Tahkim’e gitti

G.Saray, PFDK tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.
BUGÜN TOPLANACAK
Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de bugün deplasmanda Kayseri ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor.
BUGÜN TOPLANACAK
Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de bugün deplasmanda Kayseri ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor.
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