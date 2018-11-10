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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 01:47
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Aslan Tahkim’e gitti

G.Saray, Donk ve Rodrigues’e verilen cezalar için Tahkim Kurulu’na başvurdu.

Aslan Tahkim’e gitti
G.Saray, PFDK tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.

BUGÜN TOPLANACAK
, Galatasaray'ın Süper Lig'de bugün deplasmanda Kayseri ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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