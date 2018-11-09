Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas'ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanmasını kararlaştırdı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.