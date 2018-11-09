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  • 09.11.2018 19:41
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 19:41

Sampaoli cephesinden 'ye yanıt: "Yalanlamalarına üzüldük"

tarafından bugün yapılan yalanlama üzerine Arjantinli Jorge Sampaoli cephesinden açıklama geldi. Sampaoli'nin basın sorumlusu Sche, "Böyle şeyler maalesef her yerde oluyor. Yalanlamalarına üzüldük" dedi.

Sampaoli cephesinden Fenerbahçeye yanıt

, Phillip Cocu'nun görevine son verdikten sonra listenin ilk sırasına Arjantinli Teknik 'yi almış ve Sampaoli'nin avukatı ile görüşmelere başlamıştı. derbisinden önce başlayan görüşmeler bu hafta başına kadar sürmüş ancak, Erwin Koeman'ın performansının da beklenilmesine karar verilmişti. Koeman'ın Galatasaray ve Anderlecht karşılaşmalarında aldığı sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yola devam etmeye karar veren sarı-lacivertliler, bugün yapılan açıklamayla birlikte Jorge Sampaoli'yle herhangi bir temaslarının olmadığını açıklayarak çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak Sampaoli cephesinden de bu yalanlamaya karşı bir açıklama geldi.

"YAPILAN YALANLAMA ÜZÜCÜ"
Sampaoli'nin basın danışmanı Zequi Sche, kulübün geçtiği yalanlama üzerine 'ya yaptığı açıklamada, "Bu onların açıklaması. Bu gibi şeyler maalesef dünyanın her yerinde oluyor. Sampaoli'nin avukatı Barredes de çıkan haberleri okudu ve üzüldü. Ancak biz sakiniz" ifadelerini kullandı. Bu arada Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes'in Fenerbahçe'li yöneticilerle bazı konularda orta yolu bulamadığı ve görüşmelerin de bundan dolayı kesildiği öğrenildi. Kulüp tarafından yapılan yalanlama da, görüşmelerin kesilmesinin ardından gerçekleşti.

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