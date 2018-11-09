  • Spor
  • 09.11.2018 18:33
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 18:33

Evkur karşısında zorlu deplasmanda!

'in 12. haftasının açılış karşılaşmasında Evkur sahasında 'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Trabzonspor zorlu deplasmanda!

Yeni Malatya Stadyumu'ndaki saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son iki maçından 'ı sahasında 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanında ise 1-0 kazanarak 12. haftaya moralli gelen Evkur , sahasında 'u da yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.



Ligde oynadığı son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu seriyi Malatya'da sonlandırmak istiyor. 'ın öğrencileri 3 hafta sonra kazanarak haftayı kayıpsız kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren , Yusuf Yazıcı ve karşılaşmada görev yapamayacak isimlerken, Malatyaspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Seth Sincere, orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile daha önce ameliyat olan ve tedavisi süren forvet 'nun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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