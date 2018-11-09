UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk mücadelesinin başlarında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Jeremain Lens'in sol uyluk arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dün akşam oynanan Genk UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Marciano Lens'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MRI sonucu; sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır."
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