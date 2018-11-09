  • Spor
  • 09.11.2018 11:33
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 11:49

'ta sakatlandı

Son dakika haberine göre dünkü Genk maçında sakatlanan 'in arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı

Beşiktaşta sakatlık şoku!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk mücadelesinin başlarında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 'in sol uyluk arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün akşam oynanan Genk UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Marciano Lens'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MRI sonucu; sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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