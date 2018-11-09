  • Spor
  • 09.11.2018 11:22
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 11:22

Avrupa'daki temsilcilerimizin gruplardaki son durumu

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden , ve 'nin gruplarından çıkma ihtimali bulunurken; 4 maçta 0 çeken Akhisarspor'un şansı kalmadı. Son 2 maça girilirken bir üst tura yükselme konusundaki en şanslı takım ise Fenerbahçe olarak görülüyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gruptan çıkabilmesi için gerekenler...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Schalke 04'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora soksa da, sarı-kırmızılıların hala bir şansı daha var.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Öncelikle temsilcimizin Lokomotiv Moskova ve Porto'yu yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın bu iki maçı kazanması ve 10 puana ulaşması da gruptan çıkmak için yeterli olmayacak.

Cimbom'un gruptan çıkması için 8 puanı bulunan Schalke 04'ün Porto ve Lokomotiv Moskova maçlarından en fazla 1 puan alması gerekiyor. Alman ekibi 2 puan alırsa her türlü gruptan çıkmayı garantiliyor. Puanların eşit olması halinde de ikili averaj esas alınacak ve bu durumda da bir üst tura yükselen taraf Schalke olacak.

Galatasaray ve Schalke 04, Porto'yu yenerse böylece Schalke gruptan lider çıkacak. Bu durumda da Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı da yendiğini düşünürsek, 10 puanlı Cimbom için bir ihtimal daha açılıyor. Galatasaray'ın Porto'yu 2 farklı skorla mağlup etmesi durumunda, bir üst tura ikili averajla temsilcimiz çıkıyor.

Kalan maçlar:
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
Galatasaray-Porto

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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