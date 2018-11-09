Avrupa'daki temsilcilerimizin gruplardaki son durumu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Schalke 04'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora soksa da, sarı-kırmızılıların hala bir şansı daha var.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Öncelikle temsilcimizin Lokomotiv Moskova ve Porto'yu yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın bu iki maçı kazanması ve 10 puana ulaşması da gruptan çıkmak için yeterli olmayacak.

Cimbom'un gruptan çıkması için 8 puanı bulunan Schalke 04'ün Porto ve Lokomotiv Moskova maçlarından en fazla 1 puan alması gerekiyor. Alman ekibi 2 puan alırsa her türlü gruptan çıkmayı garantiliyor. Puanların eşit olması halinde de ikili averaj esas alınacak ve bu durumda da bir üst tura yükselen taraf Schalke olacak.

Galatasaray ve Schalke 04, Porto'yu yenerse böylece Schalke gruptan lider çıkacak. Bu durumda da Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı da yendiğini düşünürsek, 10 puanlı Cimbom için bir ihtimal daha açılıyor. Galatasaray'ın Porto'yu 2 farklı skorla mağlup etmesi durumunda, bir üst tura ikili averajla temsilcimiz çıkıyor.

Kalan maçlar:

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Galatasaray-Porto