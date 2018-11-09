  • Spor
  • 09.11.2018 12:03
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 12:04

Drogba a böyle veda etti

ABD 2. Ligi ekiplerinden Phoenix Rising'de forma giyen , futbol kariyerini noktaladı.

Drogba futbola böyle veda etti

Fildişi Sahilli yıldız cu , formasını giydiği ABD 2. Futbol Ligi'nde (USL) mücadele eden Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından emekli oldu.

Önceki turlarda attığı 3 golle Phoenix Rising'in USL Kupası'nda finale kalmasında önemli rol üstlenen 40 yaşındaki Drogba, takımının Louisville City'ye 1-0 mağlup olmasıyla kariyerinin son maçında kupa kaldırma şansını kaçırdı.

Drogba, geçen mart ayında yaptığı açıklama ile USL'de sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Fildişi Sahilli yıldız, ABD'de yaşayan Türk iş adamı Berke Bakay'ın sahibi olduğu Phoenix Rising'ın geçen yıl ortağı da olmuştu.

'da 1,5 sezon forma giyen Didier Drogba, kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, , Şangay Shenhua, Montreal Impact ve son olarak Phoenix Rising formalarını giydi.

Kulüp kariyerinde 685 maçta 300 gol ve 114 asistle oynayan Drogba, milli takımda ise 104 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

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