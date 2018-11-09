A Milli Takımımızın 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve 20 Kasım'da Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını dört gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir milli futbolcu ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, son çalışmasını toplantıyı takiben stadyumda saat 19.00'da yapacak.
Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.
A Milli Takım, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını dört gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir milli futbolcu ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, son çalışmasını toplantıyı takiben stadyumda saat 19.00'da yapacak.
Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 24 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.