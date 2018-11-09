  • Spor
  • 09.11.2018 14:00
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 14:04

Son dakika: A su açıklandı

A 'ın 17 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde ve 20 Kasım'da da hazırlık kapsamında ile oynayacağı maçların kadroları belli oldu. Mircea Lucescu tarafından seçilen 24 kişilik kadroda kendisine yer Bursasporlu bulan Aytaç Kara dikkat çekti.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A ımızın 17 Kasım'da Konya'da ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve 20 Kasım'da Antalya'da ile yapacağı özel maçın su açıklandı.

, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını dört gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir milli futbolcu ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, son çalışmasını toplantıyı takiben stadyumda saat 19.00'da yapacak.

Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 24 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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