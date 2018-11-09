Belhanda neden ceza almadı? İşte yanıtı...

VAR protokolünün, 8.14 nolu fıkrasında hakemin VAR incelemesinde (Gol, penaltı, direkt kırmızı kart gibi) gerçekleşen bir olayın incelemesinin parçası olarak sarı karta hükmedebileceği açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Aydınus da bu protokol çerçevesinde kırmızı kart incelemesi yaptı ve Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı kart gösterdi, olayın bir parçası olarak da Belhanda'ya sarı kart verdi.



