Belhanda neden ceza almadı? İşte yanıtı...
Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların merkezinde yer alan Belhanda'nın PFDK kararları sonrası ceza almaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İşte Belhanda'nın ceza almamasının nedeni...
TFF'nin incelemesinde, olaylara karıştığı saptanan ve raporlarda yer almayan, herhangi bir kart gösterilmeyen Rodrigues ve Donk için hakem Fırat Aydınus'tan istenen ek raporda 'onların ne yaptığını görmedim' ifadelerinin yer alması üzerine federasyon topa girerek futbolcuların disiplin kuruluna sevkini yapmıştı.
VAR protokolünün, 8.14 nolu fıkrasında hakemin VAR incelemesinde (Gol, penaltı, direkt kırmızı kart gibi) gerçekleşen bir olayın incelemesinin parçası olarak sarı karta hükmedebileceği açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Aydınus da bu protokol çerçevesinde kırmızı kart incelemesi yaptı ve Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı kart gösterdi, olayın bir parçası olarak da Belhanda'ya sarı kart verdi.