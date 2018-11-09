  • Spor
  • 09.11.2018 16:27
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 16:31

Son dakika: 'ın yeni takımı belli oldu

ile yollarını ayıran 'un yeni ü oldu.​

Sergen Yalçının yeni takımı belli oldu

ile yollarını ayıran , yeni ünü buldu.​

BeIN Sports'un haberine göre, , Alanyaspor ile anlaştı. Son olarak 'u çalıştıran Yalçın, istenilen sonuçlar alınamadığı için 10 maçın ardından takımdan ayrılmıştı.

KARİYERİNDEKİ 6. TAKIMI

20 Haziran 2018 tarihinde Konyaspor ile yollarını ayıran 46 yaşındaki teknik adam, o tarihten beri takım çalıştırmıyordu.

Alanyaspor, Yalçın'ın 6. takımı oldu. Genç teknik adam daha önce , , , Eskişehirspor ve Konyaspor'u çalıştırmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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