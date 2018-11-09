Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Alanyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.​



BeIN Sports'un haberine göre, Sergen Yalçın, Alanyaspor ile anlaştı. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Yalçın, istenilen sonuçlar alınamadığı için 10 maçın ardından takımdan ayrılmıştı.

KARİYERİNDEKİ 6. TAKIMI

20 Haziran 2018 tarihinde Konyaspor ile yollarını ayıran 46 yaşındaki teknik adam, o tarihten beri takım çalıştırmıyordu.

Alanyaspor, Yalçın'ın 6. takımı oldu. Genç teknik adam daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor ve Konyaspor'u çalıştırmıştı.